Перший випадок в історії: Росію можуть виключити із Світової організації торгівлі

16:44 10 березень Київ, Україна

США вже розпочали діалог із країнами — учасницями Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу виключення Росії, оскільки це не односторонній крок, який США можуть зробити самостійно.

"Кетрін Тай, яка представляє США на торгових переговорах, контактує з іншими країнами СОТ. Це не односторонній крок, який можуть зробити США. Ми продовжимо ці переговори", - сказала вона.

Історія поки що не знає прецедентів виключення із СОТ тієї чи іншої країни.

"В угодах, що лежать в основі СОТ, немає механізму, за допомогою якого можна вигнати державу. Мали місце лише заяви Дональда Трампа про виключення Китаю та вихід з організації самих США, але до справи, звичайно, не дійшло", - розповідає Дмитро Горюнов, старший економіст ЦЕС.

Проте, щоб виключити Росію зі СОТ, на думку Горюнова, спочатку потрібно поміняти правила цієї організації, для чого, залежно від рівня рішення, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів 164 учасників. З огляду на те, що в ООН за резолюцію про підтримку України нещодавно проголосувала 141 держава, такий сценарій цілком можливий.