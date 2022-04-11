Перший дефолт: російська залізниця не змогла провести виплати по євробондах

15:23 11 квітня Київ, Україна





Компанія "Російські залізниці" допустила дефолт по одному випуску євробондів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Комітет із кредитних деривативів.

Як пише видання, ВАТ "Російські залізниці" було визнано неплатоспроможним за облігаціями через невиплату відсотків минулого місяця, що стало першим подібним рішенням відтоді, як щодо росії були введені великі санкції, що ускладнили фінансові операції.



За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, йдеться про євробонди у швейцарських франках з датою виплати 14 березня. РЗ намагалася і не змогла провести виплату через накладені на неї санкції.



Зазначається, що контракти, які страхують борг компанії від дефолту, будуть активовані, щоб утримувачі євробондів змогли отримати свої виплати.

"Рішення було прийнято, оскільки інвестори очікують дефолт за суверенними облігаціями країни після того, як купонні виплати за двома цінними паперами минулого тижня були зроблені в рублях, хоча облігації цього не допускали", - пише Bloomberg.

Видання наголошує, що якщо це станеться, то це буде перший зовнішній дефолт росії більш як за сторіччя. Обидві ноти мають 30-денний пільговий період.