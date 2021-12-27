Перший продаж в'язниці під Києвом провалився. Немає покупця

08:30 18 квітень Київ, Україна

Очевидно, що в Україні до в'язниць ставляться вкрай негативно, навіть як до об'єкта купівлі-продажу. Старт багатообіцяючого проєкту "Велика приватизація в'язниць" знову виявився фальстартом. Фонд держмайна України (ФДМУ) в черговий раз переніс на 16 травня аукціон з продажу непрацюючого Ірпінського виправного центру №132 в смт. Коцюбинське (Київська область). Аукціон повинен був відбутися 16 квітня, свідчать дані системи ProZorro.Продажі.

Аукціон не відбувся через відсутність заявок на участь. При цьому раніше ціна лота була знижена вдвічі, до 110 млн грн. Продаж в'язниці планували як перший в рамках "Великої приватизації в'язниць".

У ФДМУ заявили, що утримування непрацюючої в'язниці невигідне державі. Щорічно на неї витрачають близько 5 млн грн. У фонді додали, що 70% від продажу в'язниці повинні витратити на розвиток тюремної інфраструктури. 30% надійдуть до держбюджету.

Етапи проєкту: