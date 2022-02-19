Перспектива війни в Україні викликає питання щодо постачання природного газу до Європи

14:19 18 лютий Київ, Україна





За даними Управління енергетичної інформації США, країни Європейського Союзу та Сполучене Королівство імпортували понад 80% природного газу, який вони споживають у 2020 році, порівняно з 65% десятиліттям раніше.



З імпортованого газу ЄС отримує більшу частину, близько 74%, трубопроводами. Решта прибуває в рідкому вигляді, як правило, на спеціалізованих вантажних суднах. Росія є найбільшим постачальником палива до країн ЄС, при цьому близько 35% всього імпорту надходить кількома трубопроводами, багато з яких проходять через Україну шляхом до країн Центральної Європи.



Безумовно, серйозні перебої з постачанням природного газу в Європу також негативно позначаться на Росії, яка отримує більшу частину свого доходу від продажу енергії, заявив Чарлі Рідл, виконавчий директор Центру зрідженого природного газу. Він сказав, що результат, який залишить Росію без цього потоку доходів, напевно, не є життєздатною ситуацією для президента Росії Володимира Путіна у довгостроковій перспективі. Одне з багатьох тривожних питань, що виникають у зв'язку з можливістю російського вторгнення в Україну, полягає в тому, як збройний конфлікт у Східній Європі вплине на енергопостачання країн Європейського Союзу, які все більше залежать від російського газу За даними Управління енергетичної інформації США, країни Європейського Союзу та Сполучене Королівство імпортували понад 80% природного газу, який вони споживають у 2020 році, порівняно з 65% десятиліттям раніше.З імпортованого газу ЄС отримує більшу частину, близько 74%, трубопроводами. Решта прибуває в рідкому вигляді, як правило, на спеціалізованих вантажних суднах. Росія є найбільшим постачальником палива до країн ЄС, при цьому близько 35% всього імпорту надходить кількома трубопроводами, багато з яких проходять через Україну шляхом до країн Центральної Європи.Безумовно, серйозні перебої з постачанням природного газу в Європу також негативно позначаться на Росії, яка отримує більшу частину свого доходу від продажу енергії, заявив Чарлі Рідл, виконавчий директор Центру зрідженого природного газу. Він сказав, що результат, який залишить Росію без цього потоку доходів, напевно, не є життєздатною ситуацією для президента Росії Володимира Путіна у довгостроковій перспективі.

«Це має довгострокові наслідки для газового бізнесу Росії, і я впевнений, що Путін це чудово усвідомлює. Втрата частки ринку в Європі проблематична, враховуючи, що переважна більшість газу, що видобувається в Росії, опиняється в Європі», сказав Рідл.

Якщо Росія введе війська в Україну, збої, спричинені бойовими діями, можуть викликати певний дефіцит, особливо у Словаччині, Австрії та Італії, які отримують більшу частину свого природного газу трубопроводами через територію України.



Проте Європа, швидше за все, зіткнеться з іншими проблемами, які не пов'язані безпосередньо з бойовими діями.



США та їхні союзники по НАТО пообіцяли застосувати до Росії комплекс каральних міжнародних санкцій, якщо вона введе війська в Україну. Якщо ці санкції містять відмову купувати російський газ або якщо Москва вирішить перекрити потік у відповідь, брак газу, що надходить до Європи, ще більше посилиться.



Це може призвести до енергетичної кризи, яка змусить ЄС шукати альтернативні джерела природного газу, більша частина яких не перебуває під рукою. Норвегія подає значні обсяги газу до Північної Європи наявними трубопроводами, але, за словами офіційних осіб цієї країни, система працює на повну потужність. Потоки з Великобританії та Данії також навряд чи заповнять цю прогалину.



Інші трубопроводи, що обслуговують Європу, охоплюють Трансанатолійський газопровід, яким газ транспортується з Азербайджану через Туреччину, і мережу трубопроводів у Північній Африці, які з'єднуються з Іспанією та Сицилією.



Новий великий трубопровід, відомий як «Північний потік — 2», яким російський газ доставлятиметься безпосередньо до Німеччини по дну Балтійського моря, очікує схвалення, перш ніж його можна буде ввести в експлуатацію. Президент США Джо Байден попередив, що США зроблять всі можливі кроки, щоб заблокувати відкриття нового трубопроводу, якщо Росія вторгнеться в Україну.

«На жаль, Європа опинилася в становищі, коли у неї не так багато добрих варіантів», — сказав Дастін Меєр, віцепрезидент із ринків природного газу Американського інституту нафти.

Єдиною реальною альтернативою наявним трубопроводам є збільшення кількості газу, який Європа імпортує у зрідженому вигляді. ЄС дійсно має велику кількість терміналів з прийому зрідженого природного газу (ЗПГ), розташованих уздовж узбережжя Середземного моря, Північної Атлантики, а також Північного і Балтійського морів.



Проте, за словами Меєра, «багато з цих терміналів повністю використовуються вперше за довгий час. Це допомагає трохи виправити погану ситуацію. Але вони працюють практично на повну потужність, а основні загрози або відключення трубопроводу через Україну, або повне відключення трубопроводу ще не настали. Отже, хоча цей імпортний потенціал значний, я не думаю, що хтось дійсно очікує, що з наявною інфраструктурою Європа зможе прямо зараз повністю відвернутися від Росії і натомість повністю покладатися, скажімо, на імпорт ЗПГ».



Питання часу

Експерти кажуть, що перспектива втрати доступу до російського газу, ймовірно, призведе до того, що уряди по всій Європі створять більше потужностей для імпорту ЗПГ зі США та інших країн, але вони попередили, що створення цих нових потужностей як з боку попиту, так і з боку пропозиції, займуть певний час.



Рідл із Центру зрідженого природного газу сказав, що навіть незважаючи на те, що більшість суден, що перевозять ЗПГ у світі, нині доставляють свій вантаж до Європи, «ЗПГ на воді недостатньо, щоб полегшити дефіцит, якщо Росія припинить усі поставки».



І це не та проблема, яку можна вирішити найближчим часом. За словами Рідла, навіть якщо експортні потужності в США та інших країнах-експортерах ЗПГ зростуть, для розвитку здатності Європи справлятися зі збільшеним імпортом буде потрібен час.