Перевипуск євробондів на суму 1 млрд доларів з гарантією від США

Українські чиновники планують отримати гарантії США для перевипуску боргового зобов'язання за євробондами на суму 1 млрд доларів. У плані - профінансувати державний бюджет коштом облігацій 2016 року.

В пропрезидентській фракції кажуть: в наступному році рефінансування особливо важливе, тому що на вересень припадає пік виплат за зовнішнім боргом. І сподіваються на поступливість нової адміністрації Білого дому. Нагадаємо, у вересні 2016-го Україна розмістила євробонди на 1 млрд доларів під гарантії США з найнижчою в історії країни ставкою - майже півтора відсотка. Термін обігу цінних паперів - 5 років. Максимальна ставка купона дорівнює двом з половиною відсоткам річних. Зауважимо, за даними ЗМІ, в період адміністрації Трампа спроби домогтися виділення таких гарантій для рефінансування перших двох випусків завершилися безрезультатно. Вони були погашені в строк і в повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що Україна погасила євробондів більш ніж на 2 млрд доларів. Відомо, що залишок валютних платежів за державним боргом на кінець 2020-го становить близько 1,6 мільярда доларів США.