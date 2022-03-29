Переглянувши статті витрат держбюджету 2021, депутати збільшили норму податкових надходжень - подробиці

Сайт Верховної Ради України опублікував інформацію про перегляд державного бюджету 2021 року. Ще в квітні деякі статті були змінені, що призвело до підвищення плану з податкових зборів до скарбниці. Тепер Міністерство фінансів заявило про нові зміни в бюджеті, пов'язані з новими програмами витрат, які розглянули в травні.

Спочатку таких змін вимагало збільшення обсягів запозичень для новоствореної Української фінансово-житлової компанії. Але до другого читання депутати додали значну кількість норм, що призвело до збільшення також дохідної та видаткової частин бюджету.

Річний план доходів підвищили на 13,5 млрд грн (+1,2%) шляхом збільшення надходжень по загальному фонду (за спеціальним фондом змін не відбулося). Збільшення виглядає логічним, оскільки з початку року спостерігається перевиконання плану податковою та митною службами.

Податкові надходження збільшили на 20 млрд грн (+2,1%) шляхом:

підвищення плану з податку на прибуток підприємств (+3,8%);

внутрішнього ПДВ (+3,1%);

імпортного ПДВ (+3,2%);

мита (ввізне +4,0%, вивізне +28,7%).

Одночасно зменшили план надходжень від внутрішнього акцизу (на 1,3 млрд грн, або 1,6%). Це також виглядає логічним, адже з січня по березень план надходжень від цього податку недовиконувався (хоча в квітні ситуація дещо покращилася). Також зменшили (на -6,5 млрд, або на 4,6%) план неподаткових надходжень: зменшили плановий обсяг трансферту прибутку НБУ до бюджету з 33 млрд грн до 24,4 млрд грн.

Окремою статтею Міністерству фінансів доручається здійснити за рішенням Кабінету Міністрів випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього закону. Ці цінні папери потім будуть купуватися в державну власність в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансово-житлова компанія», зокрема, для забезпечення українців житлом.