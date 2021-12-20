Перегляд держбюджету заощадив 1,7 млрд гривень

16:10 08 липень Київ, Україна

Кабінет міністрів України вирішив виділити майже 1,7 млрд грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відзначається, що кошти програми повинні піти на встановлення освітлення на вулицях, утеплення навчальних закладів, придбання обладнання для лікарень та інше. Відомо, що міністерству фінансів і міністерству регіонального розвитку доручено контролювати фінансування і своєчасне виконання програмних проектів.

Шмигаль розповів, що гроші для цього зберегли при внесенні змін до державного бюджету на 2020 рік, який переглядали в квітні в зв'язку з пандемією коронавируса. Раніше повідомлялося, що з 1 вересня Кабінет міністрів підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тис. Грн. Це доручення уряду дав президент Володимир Зеленський. За словами ШМИГАЛЬ, збільшення мінімального заробітку дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету.