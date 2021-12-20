Переселенці отримають від держави збільшені соцвиплати

09:03 15 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що з 1 грудня 2021 р., згідно із законом України «Про державний бюджет на 2021 рік», очікується підвищення фінансової допомоги від держави для всіх ВПО (внутрішньо переміщені особи).

Збільшення окремих видів державної допомоги уряд запроваджує через підвищення мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно.

Таким чином, з 1 грудня переселенці можуть розраховувати на пенсію за віком у розмірі 1934 гривні, а допомога з безробіття становитиме 9924 гривні (максимальний розмір). Аліменти батьки зобов'язуються платити за такими мінімальними ставками: на дітей до 6 років – 1050 гривень , на дітей 6-18 років – 1309 гривень.

Поряд із підвищенням соціальних виплат зросте і мінімальна заробітна плата. З 6000 гривень до 6500 гривень. Логічно, що із зарплатою зросте мінімальний страховий внесок до 1430 гривень, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сягне 21 450 гривень (максимально).

Крім того, внутрішньо переміщеним особам також гарантуються щомісячні виплати у вигляді адресної допомоги:

♦ Особи з інвалідністю І групи та діти з відповідною інвалідністю – 2514,2 гривні (до 1 грудня – 2410,2);

♦ Особи з інвалідністю ІІ групи – 2224,1 гривні (до 1 грудня – 2132,1);

♦ Особи з інвалідністю ІІІ групи – 1934 гривні (до 1 грудня – 1854).



Вагітним також збільшать допомогу: з 594,75 грн до 620,25 грн.

Українцю, який доглядає хвору дитину, підвищать щомісячну допомогу до 1934 гривень. Самотні матері можуть розраховувати на допомогу з догляду за дитиною з боку держави:

♦ До 6 років – 2100 гривень (раніше 2013);

♦ Від 6 років до 18 років – 2618 гривень (раніше 2510);

♦ Від 18 до 23 років (при навчанні на стаціонарі) – 2481 гривня (раніше 2379).

Тимчасова державна допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від аліментів у максимальному розмірі:

♦ До 6 років – 1050 гривень (раніше – 1006,50);

♦ Від 6 до 18 років – 1309 гривень (раніше 1255).



Зросте і розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою або піклуванням:

♦ До 6 років – 5250 гривень (раніше 5032,5);

♦ До 6 років з інвалідністю – 7350 гривень (раніше 7045,5);

♦ Від 6 до 18 років – 6545 гривень (раніше 6275);

♦ Від 6 до 18 років з інвалідністю – 9163 гривні (раніше 8785).

Уряд також анонсує підвищення виплат особам, які проживають із людиною (людьми), у яких інвалідність І або ІІ групи діагностована через психічний розлад – з 2294 гривні до 2393 гривень.

Крім переселенців, на підвищення окремих видів соціальних виплат можуть також розраховувати малозабезпечені сім'ї, а також особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.