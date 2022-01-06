Перерахунок пенсій очікується на 1 вересня

19:31 25 серпень Київ, Україна

Близько півтори мільйонам пенсіонерів зроблять перерахунок пенсій з 1 вересня, пов'язано це з прийнятим законопроектом про збільшення мінімальної заробітної плати.



Мінімалка з 1 вересня поточного року становитиме 5 тис. Грн. Відповідно до українського законодавства, мінімальна пенсія має становити не менше 40% від неї. Також не менш 40% від мінімальної заробітної плати повинні отримувати і пенсіонери, які переступили віковий поріг 65 років і виконали при цьому всі вимоги в плані робочого стажу.



Примітно, що підвищення мінімальної зарплати спричинить за собою і збільшення податків, що, в свою чергу, відведе частину дрібного і середнього бізнесу в тінь. Підвищення ж самої зарплати в більшій мірі вплине на працівників бюджетної сфери, які і насправді отримують мінімалку.