Перепис населення в 2023 році вартістю 7,26 млрд грн

9 грудня на засіданні Кабінету Міністрів буде розглянуто термін проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році. Документ проєкту підготовлений Державною службою статистики.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням і поширенням його результатів, в 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн.

З цих витрат близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки і проведення перепису населення передбачається залучити понад 98000 тимчасових працівників.

Як наголошується в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся в 2001 році. За цей час в країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які істотно вплинули на кількісний і якісний склад населення.

У той самий час Генеральна Асамблея ООН в 2015 році прийняла резолюцію про проведення чергового всесвітнього раунду переписів населення та житлового фонду в 2015-2024 роках. За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН, переписи населення у більшості країн світу проводяться раз на десять років.