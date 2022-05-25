Перебої в електропостачанні: на яку компенсацію можуть розраховувати українці

20:26 19 серпня Киев, Украина

В Україні змінили стандарти електропостачання, наблизивши їх до європейських, відповідно до яких перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин, в іншому випадку споживачі можуть розраховувати на компенсацію.

Про це заявила член Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій.

НКРЕКП прийняла постанову, яка вводить більш жорсткі штрафні санкції за порушення якості обленерго постачання електроенергією споживачів.



За її словами, своїм рішенням Нацкомісія наблизила стандарти електропостачання до європейських. Тепер планові перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин (раніше були 24 години), а в зимовий період час на реконструкцію і ремонт скоротили до 8 годин.



Крім того, тривалість аварійних ремонтів тепер повинна бути не більше 22 годин, раніше було 24 години.

"Мало хто з нас знає, що, якщо у нас відсутнє електропостачання більше цього часу, то ми маємо право на компенсацію. Раніше побутовий споживач мав право на компенсацію 200 гривень, зараз ця компенсація складе 300 гривень", - сказала вона.

Бабій пояснила, що компенсація повинна прийти автоматично в платіжці за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Вона підкреслила, не потрібно писати ніяких заяв. Якщо компенсація не була надана автоматично - споживач повинен звернутися в НКРЕКП.

"Ці наші компенсації повинні стимулювати обленерго модернізувати мережі і покращувати якість обслуговування", - додала вона.

Бабій також зазначила, якщо внаслідок стрибка напруги у споживача згоріли побутові прилади, то він повинен звертатися в обленерго за компенсацією, а в разі виникнення спору - це питання розгляне Державна інспекція з енергетичного нагляду.



Вона додала, що за останній рік кількість штрафних санкцій зросла: якщо в 2019 році було компенсовано 3,2 млн грн, то в 2020 - 4,6 млн грн. "Зараз Нацкомісія ввела більш жорсткі стандарти до компаній, які розподіляють енергію, це колишні обленерго. Для того, щоб вони підвищували якість електропостачання", - зазначила Бабій.