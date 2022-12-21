Перебої з електрикою можуть вплинути на вартість курячих яєць

В Україні через перебої з електроенергією можуть зрости ціни на яйця, розповів економіст, керівник аналітичного спрямування мережі "АНТС" Ілля Несходовський.
Він додав, що коливання цін через відключення світла залежить від різних груп товарів.
Якщо ж говорити про товари, де електрика потрібна, щоб їх зберігати, наприклад, для роботи морозильних камер, холодокомбінатів, то в цьому випадку зворотна ситуація.
За його словами, йдеться про спроби збільшити відповідну пропозицію на ринку, а зберігати так довго продукцію, як раніше, вони не можуть.
Щодо інших товарів, оскільки є можливість перейти на альтернативні джерела використання електроенергії, замість використання централізованого енергопостачання використовуються генератори. У той самий час вартість ціни електроенергії, що виробляється генератором, істотно вища, ніж ціна електроенергії, що поставляється, сказав експерт.
Наприклад, що стосується овочів та фруктів, то ціни на них залишаться приблизно такі самі.
Якщо говорити про заморожену рибу та інші заморожені продукти, то тут може бути подвійна тенденція.
Що стосується інших продуктів, які не залежать від електроенергії, наприклад, алкоголь, інші напої, які не потребують холодильних камер, то ціна на них залишиться на рівні початку зими, особливих коливань тут не спостерігатиметься, прогнозує експерт.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі