Перебої з електрикою можуть вплинути на вартість курячих яєць

12:29 21 грудня Київ, Україна

В Україні через перебої з електроенергією можуть зрости ціни на яйця, розповів економіст, керівник аналітичного спрямування мережі "АНТС" Ілля Несходовський.



Він додав, що коливання цін через відключення світла залежить від різних груп товарів.

"Наприклад, якщо говорити про яйця, де в структурі собівартість електроенергії значна, то це може призвести до того, що ціна на яйця може незначно збільшитися до нового року", - сказав Несходовський.

Якщо ж говорити про товари, де електрика потрібна, щоб їх зберігати, наприклад, для роботи морозильних камер, холодокомбінатів, то в цьому випадку зворотна ситуація.

"Тут питання не здорожує електроенергію, а питання відсутності електроенергії. Як результат, вони зараз намагаються продати свою продукцію, і тому за цією категорією товарів може бути незначне здешевлення", - пояснив експерт.

За його словами, йдеться про спроби збільшити відповідну пропозицію на ринку, а зберігати так довго продукцію, як раніше, вони не можуть.

"Але надалі, наприклад, наприкінці січня, на початку лютого, коли буде брак цих продуктів, це призведе до подорожчання", - зазначив Несходовський.

Щодо інших товарів, оскільки є можливість перейти на альтернативні джерела використання електроенергії, замість використання централізованого енергопостачання використовуються генератори. У той самий час вартість ціни електроенергії, що виробляється генератором, істотно вища, ніж ціна електроенергії, що поставляється, сказав експерт.

"Як результат, у структурі собівартості, залежно від тієї питомої ваги, наприклад, якщо це 10%, а подорожчання вдвічі, то цих товарів можна очікувати на подорожчання приблизно на 5%", - пояснив Несходовський.

Наприклад, що стосується овочів та фруктів, то ціни на них залишаться приблизно такі самі.

"Оскільки там у структурі собівартості електроенергія для того, щоб їх зберігати, незначна, вона суттєво не вплине і тут досить велика конкуренція", - зазначив експерт.

Якщо говорити про заморожену рибу та інші заморожені продукти, то тут може бути подвійна тенденція.

"Той, хто не зможе працювати, скидатиме товар на ринок, продаватиме і, відповідно, зменшуватиме закупівлі. У тих, хто переходить на генератори, вартість збільшуватиметься", - сказав Несходовський.

Що стосується інших продуктів, які не залежать від електроенергії, наприклад, алкоголь, інші напої, які не потребують холодильних камер, то ціна на них залишиться на рівні початку зими, особливих коливань тут не спостерігатиметься, прогнозує експерт.