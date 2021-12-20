Пенсія в 10 тисяч гривень: міф чи реальність?

Повний стаж і висока заробітна плата - такі умови необхідні українцям для отримання хорошої пенсії. Так, в Пенсійному фонді України розповіли, що для отримання пенсійних виплат в розмірі 10 тисяч гривень необхідно мати стабільну зарплату в 2 рази вище середньої по регіону.

Як отримати пенсію від 10 тис. грн?

Українці із середньою зарплатою в розмірі близько 11 тис. грн можуть претендувати на пенсію в 3,5 тис. грн. Щоб отримати пенсію в 10 тис., "біла" зарплата повинна бути більше ніж 20 тис. грн. Або ж потрібно мати великий стаж. За кожен відпрацьований рік дають від 1% розрахункової зарплати.

Від чого залежить розмір пенсії?

У формулі розрахунку пенсії є всього три змінні: середня зарплата по країні, власна зарплата і стаж. Саме від цих показників залежить, яку виплату можна буде отримати після досягнення пенсійного віку.

Формула розрахунку пенсії:

Середня зарплата за три роки * співвідношення власної зарплати до середньої * стаж в роках * 1%

Чим вищий стаж або біла зарплата, тим вищою буде пенсія. При цьому з мінімальною зарплатою можна буде розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Для "повної" пенсії потрібно мати не менше 35 років стажу. З кожним додатковим роком можна отримати надбавку - 1% прожиткового мінімуму.

До слова, пенсію вище 10 тис. грн отримують лише 3% українців. Ще 11% - від 5 до 10 тис. грн. Решта отримують виплати, розмір яких менше 5 тис.