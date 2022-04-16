Пенсійний фонд України - які у кого виплати

Станом на 1 жовтня 2020 загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11219396 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 410,60 гривень. Ця інформація опублікована на офіційному сайті Пенсійного фонду України.
За даними ПФУ, виплати отримували:
- пенсії за віком - 8430100 осіб, середня пенсія - 3 430,28 грн,
- по інвалідності - 1425705 осіб, середня пенсія - 2 641,97 грн,
- в зв'язку з втратою годувальника - 517 744 особи, середня пенсія - 3 018,11 грн,
- за вислугу років - 216 084 особи, середня пенсія - 3 094,50 грн,
- соціальні пенсії - 74 093 особи, середня пенсія - 1 729,19 грн,
- довічне грошове утримання суддів - 3487 осіб, середня пенсія - 52 420,25 грн,
- військовослужбовці - 552 183 особи, середня пенсія - 5 502,55 грн.
При цьому середня пенсія суддів в порівнянні з 1 липня зросла на 1 248,48 грн, в той час, як середня пенсія по Україні - на 17,06 грн.
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