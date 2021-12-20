Пенсійний фонд витратив на виплати 8,5 млрд гривень

13:32 20 липень Київ, Україна

На зборах колегії в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області підвели підсумки першого півріччя. Згідно з даними пенсіонерам зазначеної області виплатили близько 8,5 млрд гривень.

"Протягом I півріччя виплатами забезпечені 343,5 тис. Пенсіонерів, в тому числі 144,3 тис. Внутрішньо переміщених осіб і 9,6 тис. Військових пенсіонерів. Призначено 3,6 тис. Нових пенсій, - повідомила начальник головного управління ПФУ в області Ольга Шарунова. - своєчасно проведено шість автоматичних перерахунків пенсійних виплат. в квітні 2020 компенсаційні виплати в розмірі 500 гривень отримали майже 40 тис. людина, яким виповнилося 80 років і більше ".

Одноразова допомога в сумі 1000 гривень у зв'язку з наслідками поширення на території України COVID-19 виплачена 271,5 тис. Пенсіонерів. За даними головного управління ПФУ в Луганській області, середній розмір пенсії цивільних пенсіонерів станом на 1 липня склав 4 085,03 грн, що на 450,17 грн вище за торішній показник.

Загалом витрати на виплату пенсій склали майже 8, 5 млрд грн, що на 17% більше, ніж в минулому році.