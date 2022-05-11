Пенсійні виплати для тих, кому 60 років - скасують

Для людей пенсійного віку в Україні з 01 січня 2021 року наступлять серйозні зміни. Уряд скасовує тимчасові виплати тим, хто не досяг трудового стажу в 63 або 65 років.



Нагадаємо, в Україні з наступного року потрібно буде мати як мінімум 28 років стажу для того, щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно. Всім іншим доведеться працювати до 63-х (тобто від 18 до 28 років стажу), або 65-и (тобто від 15 до 18 років).

Але якщо раніше і без офіційної пенсії можна було отримати виплату, з 1 січня 2021-го її скасують. Річ в тому, що до кінця 2020-го всім, хто не мав достатньо стажу, держава платила матеріальну допомогу до моменту, поки вони не досягнуть потрібного віку. Наприклад, якщо ви виходите на пенсію в цьому році, у вас є 24 роки стажу, але вам потрібно 27, повну пенсію вам не призначать.

В такому випадку можна вийти на пенсію в 63 роки, але до 63 отримувати матеріальну виплату. Її розмір: різниця між фактичним доходом і мінімальною пенсією. Якщо не було ніякого доходу, то можна було отримувати мінімальну пенсію.