Пенсійні перерахунки отримають не всі - грошей немає

06:42 11 вересень Київ, Україна

Не дивлячись на збільшення мінімальних заробітних плат з 01 вересня 2020 року, держава не виконала перерахунок пенсій. Зокрема, мова йде про державних службовців, чиї пенсії безпосередньо пов'язані з обсягом зарплат.

Цей момент роз'яснила докладніше заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна, пише газета "Пенсійний кур'єр" у себе на сторінці в Facebook.

"Вийшла на пенсію майже 10 років тому. За цей час мені не було ні індексації, ні перерахунку. На пенсію за віком мені переходити невигідно. Різниця між пенсією держслужбовця та пенсією на загальних підставах становить 100 грн. Які мої перспективи?"- поцікавилася жінка.

Мастюгіна у відповідь підтвердила, що пенсія держслужбовців перераховується зараз тільки в разі переходу на пенсію за загальним законом.

"Зокрема, під час перерахунку пенсій в травні поточного року порівнювався розмір пенсії по спецзаконам і за загальним законом. І якщо це доцільно, здійснювалося відповідне переведення. Швидше за все, після наступного перерахунку пенсії у зв'язку з її індексацією вам доцільніше буде отримувати пенсію за загальним законом, і ви отримаєте збільшення розміру пенсії.

Однак я радила б вам звернутися до пенсійної служби за місцем проживання, щоб з'ясувати: можливо, вам доцільно перевестися з наданням додаткових документів (про стаж, заробіток)", - додала представниця ПФУ.