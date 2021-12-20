Пенсійному фонду бракує грошей для підвищення виплат

10:46 17 листопад Київ, Україна

Наприкінці цього року державою заплановано підвищення мінімальної пенсії особам віком від 65 років. Але коштів на здійснення доплат не вистачає. Про це заявлено у проєкті ПФУ, направленому Кабінету Міністрів для подальшого обговорення на ресурсі Федерації профспілок України.



Сума, про яку йдеться, – 4,34 мільярда гривень. У проєкті ухвали зазначено, що необхідно збільшити доходи на виплати пенсій на 4,34 мільярда гривень, що в результаті становитиме суму до 521,19 мільярда гривень видатків.



Власні доходи Пенсійного фонду заплановано збільшити на 3,81 Сума, про яку йдеться, – 4,34 мільярда гривень. У проєкті ухвали зазначено, що необхідно збільшити доходи на виплати пенсій на 4,34 мільярда гривень, що в результаті становитиме суму до 521,19 мільярда гривень видатків.Власні доходи Пенсійного фонду заплановано збільшити на 3,81 млрд грн , а видатків до 344,05 млрд грн. З державного бюджету заявлено збільшення на 0,53 млрд грн з видатками до 173,19 млрд грн.

У пояснювальній записці повідомляється, що у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати витрати у 2021 році становитимуть суму у розмірі 521,2 мільярда гривень, з них 509,8 мільярда гривень лише на пенсійні виплати. Отже, 4,3 мільярда не вистачає.

Крім того, Пенсійний фонд зазначає, що витрати суттєво перевищують доходи ще й через перерахунок призначених за спеціальними законами згідно з рішеннями судів. За період із січня по жовтень 2021 року сума пенсій склала 422 мільярди, що на 2,6 мільярда гривень більше запланованого.