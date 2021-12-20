Пенсійна реформа: основні зміни

Пенсійна реформа в Україні з кожним роком відчуває серйозні зміни. Кабінет Міністрів озвучив основні проблеми Пенсійного фонду і розповів про можливі затримки з виплатами в майбутніх роках.

Зокрема, вже через 15 років, через демографічну ситуацію в країні, українці, які працюють зараз, залишаться без виплат. У зв'язку з цим держава планує ввести загальнообов'язкову накопичувальну систему державного пенсійного страхування. Накопичувальний внесок буде на рівні 1% від загального доходу українців.

На цей момент законопроєкт про це вже внесений до Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в Україні накопичувальну пенсійну систему планують впровадити для більш молодих громадян, вона не торкнеться пенсіонерів, які вже зараз отримують виплати, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Там зазначають, що майбутня накопичувальна пенсійна система передбачає розмір мінімальних пенсій близько 7 тисяч гривень.