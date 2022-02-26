Пенсійна реформа: що з нею не так, і чого чекати українцям

Як повідомила пресслужба парламенту, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не підтримав проєкт №2683 закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення і два альтернативні проєкти законів.

Законопроєкт №2683 зареєстрували ще 27 грудня 2019 року. Його кілька разів розглядав профільний комітет парламенту, але документ досі викликає багато запитань. Авторами законопроєкту є народні депутати від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергій Гривко і Павло Халімон.

Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що документ погоджений з міністерствами, профільними комітетами Верховної Ради та Офісом Президента.

Грошима накопичувальної пенсійної системи уряд України планує наповнювати фондовий ринок, який в країні досі не працює. За задумом Кабміну, гроші працюючих українців приватні компанії зможуть використовувати як інвестиції, поки людина не вийде пенсію і не побажає забрати накопичене.

29 травня профільний комітет парламенту після обговорення документа не рекомендував Верховній Раді приймати цей законопроєкт. Рішення прокоментував народний депутат України Михайло Волинець. Відрахування додаткових податків, які передбачає документ, зробить пенсіонерів залежними від приватних пенсійних фондів, вважає політик. Зокрема, мова йде про введення додаткових податків 2% на роботодавця і 2% додатково до податку на прибуток працюючих в Україні.

"У законі "Слуг народу" не передбачено механізмів контролю захисту грошей майбутніх пенсіонерів. Якщо і є необхідність у пенсійній реформі - це та, яка буде спрямована на підвищення рівня життя, купівельної спроможності нинішніх і майбутніх пенсіонерів. Все ж ініціативи, які поки генеруються владою, більше схожі на побудову "годівниць" і обтяження українців додатковими податками", - заявив Волинець.

За планами Кабінету Міністрів, ввести накопичувальну пенсійну систему повинні в цьому році. Обов'язкові додаткові податки дозволять наповнити бюджет Пенсійного фонду. Слід зазначити, що в Україні працюють десятки приватних пенсійних фондів, проте інвестувати в них чи ні свої гроші на пенсію, поки добровільний вибір кожного.

У висновку профільного комітету парламенту від 1 березня 2021 року нардепам рекомендували викласти законопроєкт №2683 і ще два альтернативних в новій редакції. Зокрема, привести положення документів у відповідність до норм Конституції України та практики Європейського суду з прав людини.