Пенсіонери живуть за межею бідності

На Соціальному форумі Ради ООН з прав людини обговорювали економічне становище України. Людмила Денисова заявила, що пенсіонери в нашій країні живуть за межею бідності, як і значна частина населення.

Денисова звернула увагу, що рівень бідності серед українських пенсіонерів залишається незмінно низьким.

За інформацією уповноваженого ВР з прав людини, прожитковий мінімум в країні становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата становить 176 доларів, а більше чверті всього населення України перебуває за межею бідності.

«Попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працевлаштованих. За оцінками експертів, кожному третьому працевлаштованому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості», - заявила Людмила Денисова.

Нагадаємо, економіст, координатор експертної платформи НБУ Андрій Блинов заявив про те, що якщо економічний застій в Україні триватиме, в найближчі роки українці втратять п'яту частину своїх пенсій. Відбудеться це через істотне знищення купівельної спроможності. Фахівець відзначив, що реальна пенсія в Україні регулярно знижується. Тим часом за 10 років вона і взагалі може впасти на 20%, якщо ситуація в українській економіці відчутно не зміниться в кращий бік. За словами експерта, вплинути на це може демографія: зайнятим українцям буде ставати все важче утримувати пенсіонерів.

Як повідомляла «Хвиля», максимальний розмір пенсії в Україні становить не більше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, що на сьогодні - близько 17 тисяч грн. Однак, щоб отримати таку пенсію, заробітна плата в українців повинна бути майже в 5 разів (в 4,8) більше середньої.