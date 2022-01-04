Пенсіонери повинні працювати - це впливає на якість життя

Радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір дав інтерв'ю в студії "Ранок на Громадському". У розмові з ведучою він згадав про те, що українські пенсіонери повинні максимально довго перебуває на ринку праці. Особливо ті, чиї виплати в 2020 році зросли на 400 гривень.

Ведуча програми запитала у радника міністра, чи правда, що з часом пенсіонерам доведеться вибирати, що отримувати: пенсію або заробітну плату.

"Ці дискусії завжди йдуть, але сьогодні європейська практика зупинилася на тому, що пенсіонер, виходячи на пенсію, повинен отримувати пенсію і, можливо, навіть і повну заробітну плату, тобто він повинен довше залишатися на ринку праці, це з одного боку внески, а з іншого боку це впливає на його довголіття і життя. Тобто він довше живе, коли він більш активний. І більше в суспільстві, тобто це все елементи, необхідні для пенсіонера ", - сказав він.