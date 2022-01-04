Пенсіонерів чекають підвищені виплати: сентябрь 2020

14:08 23 серпень Київ, Україна

Уряд України планує здійснити підвищення мінімальної пенсії. Тому експерти говорять, що до вересня 2020 року, приблизно 1.5 мільйона українців пенсіонерів можуть отримати перші підвищені виплати.

У Міністерстві соціальної політики сказали, що сума буде невелика і охоплено невелику кількість людей. Пов'язано підвищення з ростом мінімальної зарплати. З вересня вона буде 5 тисяч гривень. Також в Мінсоцполітики додали, що сьогодні практично всі пенсії підлягають підвищенню, однак є ті категорії пенсіонерів, для яких індексація не проводиться.

Нещодавно ми повідомляли, що з настанням 2021 року в Україні пенсії, штрафи і соціальну допомогу можуть нараховуватися абсолютно по-іншому. Повідомляється, що вже з 1 липня року, що настає базовий ліміт для перерахування соціальної допомоги буде розрахований не менше 2100 гривень на людину.

Ми також писали, що якщо українець досяг пенсійного віку з 2018 року і не має 15-річного страхового стажу, він не має права призначати пенсію. Також така особа не має права встановлювати тимчасову соціальну допомогу в органах соціального захисту.