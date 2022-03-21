Пенсіонерів чекають перерахунки пенсій з 1 грудня

Пенсійний фонд України заявив про перерахунки пенсій в грудні 2020 року. Доплати за стаж понад норму, а також інші зміни чекають на українців через місяць.

Так, з 1 грудня 2020:

мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн (на 57 грн);

максимальну - з 17 120 до 17 690 грн (570 грн).

Сьогодні надбавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн. У грудні надбавка за понад стаж збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які мають повний стаж, отримують мінімум 2100 грн, тому їх підвищення мінімальної пенсії не торкнеться, однак шляхом зростання доплати - виплати можуть трохи збільшитися.

Отримати максимальну пенсію зможуть тільки ті, хто має 35 років стажу і «білу» зарплату в розмірі близько 53 000 гривень.

При цьому юрист Олександр Плахотник підкреслив, що ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Крім того, вони не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили ситуацію з виплатами пенсій в 2021 році.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення пенсій, а саме документ, який регулює подальшу індексацію пенсійних виплат. Мінімальна пенсія зросте на 30%, а також при розрахунку розміру пенсії будуть враховуватися особливі заслуги, інвалідність або участь в бойових діях. Нараховуватимуть і додаткові надбавки за «зайвий» стаж.

Відповідно до щорічного глобального опитування, Нідерланди і Данія зміцнили свої позиції як країни з кращими пенсійними системами в світі. Країни посіли дві верхні позиції в Глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute.