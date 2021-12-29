Пенсіонерів залишили без підвищення пенсій

09:42 10 вересень Київ, Україна

З підвищенням мінімальної заробітної плати в Україні повинні були відбутися й зміни в розмірі пенсій. Однак попри те, що з 01 вересня 2020 року українці отримуватимуть від 5000 грн, пенсіонери залишаться ні з чим. Реальне підвищення та надбавки отримали всього 14% громадян.

За даними ЗМІ, підвищення мінімальної заробітної плати стало «святом» в контексті підвищення пенсії лише для небагатьох пенсіонерів, у яких вистачає стажу, і які відповідають певному віку (люди старше 65 років).

Згідно із законом, для такої категорії пенсіонерів пенсійні виплати не можуть бути меншими ніж 40% від рівня мінімалки. Тому для такої категорії від 1 вересня пенсія збільшилася до 2000 гривень. Тобто, виплати стали більшими приблизно на 110,8 грн.

Надалі пенсії мають зрости ще більше, адже мінімалка буде підвищуватися ще двічі: у січні до 6000 тисяч гривень і влітку до 6500 тисяч гривень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям підвищення мінімальної заробітної плати в три етапи. Частина реформи запрацювала вже від 1 вересня: тоді українці стали отримувати по п'ять тисяч гривень мінімалки, як свідчить відповідне звернення президента.