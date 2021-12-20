Пенсіонерам старше 80 років призначили виплати

09:47 30 липень Київ, Україна

Щомісячна допомога одиноким пенсіонерам старше 80 років, які потребують стороннього догляду, буде виплачуватися в розмірі 685 грн. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу, 29 липня. Сума щомісячної державної соціальної допомоги затверджена в розмірі 40% прожиткового мінімуму для втратили працездатність.

Допомога буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 роки (для її нарахування буде проведено перерахунок). Прожитковий мінімум зріс в Україні з 1 липня, на тлі чого змінилися і деякі соціальні виплати.

З початку другого місяця літа загальний прожитковий мінімум на одну людину в місяць складе 2118 грн; для дітей до шести років - 1 859 грн; для дітей від шести до 18 років - 2318 грн; для працездатних - 2197 грн; для втратили працездатність - 1712 закарпатцям грн. Зараз мінімальна зарплата в Україні встановлена на рівні 4723 грн. Протягом всього року ця сума мінятися не буде. Це ж стосується і мінімального посадового окладу.

Допомога по безробіттю не буде перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня максимальна сума складе 8788 грн. Мінімальна пенсія тим часом з наступного місяця зросте до 1712 грн. Також збільшиться надбавка пенсіонерам за стаж - більше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Вона складе 1% від мінімальної пенсії, тобто 17,12 грн.