Пенсіонерам старше 65 років виплатять додаткові 400 гривень

Українська влада планує підвищити пенсію на 400 гривень. Це нововведення торкнеться тільки тих, чий вік перевищує 65 років. Також з грудня планується перерахунок виплат для українських пенсіонерів.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала, коментуючи схвалений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету до 2-го читання у Верховній Раді.

"У зв'язку з тим, що підвищується мінімальна зарплата, підвищується ще один важливий соціальний стандарт - це мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, кому виповнилося 65 років і у кого є повний стаж - вона підвищується на 400 гривень... Ми всі законні, базові, соціальні стандарти виконуємо, і люди будуть отримувати вже в січні це підвищення", - сказала вона.

Крім того, за її словами, держбюджет-2021 передбачає з липня підвищення пенсій для пенсіонерів старше 75 років, а також в 2021 році продовжиться програма додаткових виплат 500 гривень пенсіонерам старше 80 років.

Лазебна запевнила, що держбюджет-2021 не передбачає скорочень ніяких соцвиплат. При цьому вона зазначила, що згідно з проєктом держбюджету-2021, прожитковий мінімум зросте на 9,3% при прогнозованій інфляції 7,3%.