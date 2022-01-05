Пенсіонерам з відсутньою трудовим стажем будуть виплачувати державну допомогу

14:34 24 серпень Київ, Україна

Микола Шамбір - радник глави Міністерства соціальної політики України - підтвердив інформацію про скасування «соціальних пенсій». Тепер пенсіонери, які не виконали умови щодо накопичення трудового стажу будуть отримувати державну допомогу.

Фото: Правительство меняет «социальную пенсию» на «государственную помощь»

Згідно із заявою чиновника, мінімальним стажем, що дає право на отримання пенсійної виплати, є часовий відрізок в п'ятнадцять років. Микола Шамбір окремо відзначив той факт, що люди, які відпрацювали п'ятнадцять років і тридцять п'ять років, не можуть отримувати однакову пенсійну виплату. Саме тому люди, які виконали норму за трудовим стажем, отримуватимуть пенсію, а громадянам, яким не вдалося цього зробити, нададуть спеціальну державну допомогу.

Фото: Правительство меняет «социальную пенсию» на «государственную помощь»

Нараховувати спеціальні державні виплати буде не Пенсійний фонд, а органи соціального захисту населення. Сума такої допомоги буде визначатися в розмірі не менше прожиткового мінімуму. З першого липня 2020 прожитковий мінімум в Україні становить 1 712 гривень.

Дана допомога буде надаватися і чоловікам, і жінкам після досягнення віку шістдесяти п'яти років. В даний час вимоги для виходу на пенсію в Україні в цьому році збільшаться. У 2020-му необхідний трудовий стаж становить двадцять сім офіційно відпрацьованих років, а вже в 2028 році він збільшиться до тридцяти п'яти років.