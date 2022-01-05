Пенсіонерам з відсутньою трудовим стажем будуть виплачувати державну допомогу

14:34 24 серпень Київ, Україна

Микола Шамбір - радник глави Міністерства соціальної політики України - підтвердив інформацію про скасування «соціальних пенсій». Тепер пенсіонери, які не виконали умови щодо накопичення трудового стажу будуть отримувати державну допомогу.

Згідно із заявою чиновника, мінімальним стажем, що дає право на отримання пенсійної виплати, є часовий відрізок в п'ятнадцять років. Микола Шамбір окремо відзначив той факт, що люди, які відпрацювали п'ятнадцять років і тридцять п'ять років, не можуть отримувати однакову пенсійну виплату. Саме тому люди, які виконали норму за трудовим стажем, отримуватимуть пенсію, а громадянам, яким не вдалося цього зробити, нададуть спеціальну державну допомогу.

Нараховувати спеціальні державні виплати буде не Пенсійний фонд, а органи соціального захисту населення. Сума такої допомоги буде визначатися в розмірі не менше прожиткового мінімуму. З першого липня 2020 прожитковий мінімум в Україні становить 1 712 гривень.

Дана допомога буде надаватися і чоловікам, і жінкам після досягнення віку шістдесяти п'яти років. В даний час вимоги для виходу на пенсію в Україні в цьому році збільшаться. У 2020-му необхідний трудовий стаж становить двадцять сім офіційно відпрацьованих років, а вже в 2028 році він збільшиться до тридцяти п'яти років.