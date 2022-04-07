Пенсій в листопаді виплатять на 23 млрд гривень

Фінансування пенсій в листопаді відбудеться за встановленим графіком - про це заявила пресслужба Пенсійного фонду України. Пенсійних виплат здійснять на загальну суму 23 млрд гривень.

Пенсійний фонд також нагадав українцям, що виплату пенсій буде проведено в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Слід зазначити, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що передбачає спрощення процедури оформлення картки для пенсій та інших соцвиплат.

Тепер українцям досить прийти до відділення ПФУ, залишити заяву на замовлення картки і вказати бажаний для обслуговування банк. Протягом п'яти днів Пенсійний фонд направить в обраний банк документи для відкриття розрахункового рахунку заявника.

Тим часом ПФУ вже багато років знаходиться в стані банкрута, а кінці з кінцями йому вдається зводити лише коштом дотацій з державного бюджету. Через це незабаром українські пенсіонери можуть залишитися без держпідтримки.