Пенсії в Україні можуть змінитися

08:05 30 вересень Київ, Україна

Українцям, які вже отримали достатній трудовий стаж або перебувають на пенсії, варто чекати підвищення. Держава планує вносити корективи в розміри щомісячних виплат пенсіонерам.

Мінімальна зарплата в Україні з першого вересня 2020 року була підвищена особистим розпорядженням президента країни Володимира Зеленського до п'яти тисяч гривень. Це відбивається і на сумі пенсійних виплат деяким категоріям громадян. Пенсіонери, які досягли віку шістдесяти п'яти років, за умови виконання норм за трудовим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), відтепер отримуватимуть виплати не менше двох тисяч гривень. Більшості таких людей також сплачуються різні надбавки.

"В Україні діє закон "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". З першого січня 2017 року були внесені зміни до статті 28 цього закону. І громадяни, які старше 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, повинні отримувати пенсію розміром не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 вересня мінімальна заробітна плата - 5 000 гривень, а 40% - це 2 000 гривень. І ось ці громадяни старше 65 років отримуватимуть пенсію не менше ніж дві тисячі гривень", - розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова.

Чиновниця окремо виділила той факт, що сума в дві тисячі гривень є структурним об'єктом, на який накладаються різні надбавки. Вони можуть бути різними, але належать абсолютній більшості пенсіонерів.

"У пенсіонерів є ще надбавки. Як правило, такі громадяни вже мають стаж 30-35 років. Вони йшли на пенсію в період, коли жінкам достатньо було мати 20 років стажу, а чоловікам - 25 років. Тому у них є надбавка як мінімум 10% за перероблений період. І ця надбавка йде плюсом до пенсії", - додала Ольга Шарунова.

Наприклад, на Луганщині пенсіонерів вищевказаної категорії зареєстровано близько сорока п'яти тисяч осіб. Середня пенсія у них становила 2 405 грн, а з 1 вересня вона збільшиться в середньому на 38,86 гривні.

"Зазначу, що збільшення пенсії відбудеться у 41 900 осіб. Здавалося б, 38 гривень - це невелике підвищення. Але якщо цю суму помножити на майже 42 тисячі осіб, то це виходить у велику суму - з вересня нашому Пенсійному фонду додатково тепер потрібно 1,6 мільйона гривень в місяць", - резюмувала Ольга Шарунова.