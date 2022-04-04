Пенсії в Україні будуть від 1 934 гривень до 19 340 гривень

2021 рік з прийняттям нового бюджету пройде під гаслом підвищення різних соціальних виплат. Так, з 1 грудня пенсію піднімуть до 1934 гривень. На цей момент максимальна пенсія в Україні становить - 19 340 гривень.

У державному бюджеті на 2021 передбачено зростання зарплат і пенсій. Так, мінімальну зарплату підвищать до 6000 гривень в січні і до 6500 гривень в липні. Потім виростуть і витрати на заробітні плати бюджетників. Мінімальну пенсію поступово підвищать з 1769 до 2100 гривень. З березня поточного року пенсії почали індексувати. Індексація буде відбуватися мінімум на 50% рівня інфляції і 50% від зростання зарплат.

Мінімальні пенсії: з 1 січня - 1769 гривень; з 1 липня - 1854 гривні; з 1 грудня - 1934 гривні. Максимальні пенсії з 1 січня - 17 690 гривень; з 1 липня - 18540; з 1 грудня - 19340.

Також пенсіонери старше 75 років зможуть отримувати додатково 400 гривень. З 2020 таку надбавку почали отримувати українці у віці від 80 років.

З 1 грудня 2020 на Україні очікується перерахунок пенсій. Мінімальна пенсія складе 1769 гривень. Також відомо, що Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом працюють над тим, щоб врегулювати проблему стажу, який не був внесений до трудових книжок.