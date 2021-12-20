Пенсії в липні - які цифри представив ПФУ

13:04 14 липень Київ, Україна

У понеділок, 13 липня, Пенсійний фонд повідомив про чергову сумі, яка була спрямована на липневі пенсії. Також у відомстві зазначили, що проблем з пенсіями не буде, все отримають виплати вчасно і в установленому порядку, повідомляє прес-служба ПФУ.

Так, на пенсії виділили 2,1 млрд гривень. Всього з початку липня ПФУ профінансував виплати на суму 20,1 млрд гривень.

Нагадаємо, що пенсії в Україні виплачуються за такою схемою:

до 1400 грн - 0,6%, 70 487 осіб, середня пенсія - 967,71 грн;

від тисячі чотиреста один до 1500 грн - 0,01%, 1 465 осіб, середня пенсія - 1 449,83 грн;

від 1501 до 2000 грн - 16,4%, 1 845 674 особи, середня пенсія - 1 749,94 грн;

від 2001 до 3000 грн - 45,9%, 5 158 392 чоловік, середня пенсія - 2 348,32 грн;

від 3001 до 4000 грн - 14,9%, 1 671 624 людини, середня пенсія - 3 450,31 грн.