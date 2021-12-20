Пенсії в серпні: що чекати від пенсійного фонду

06:58 05 серпень Київ, Україна

Прес-служба Пенсійного фонду України повідомляє про кардинальну пенсійну реформу. Крім цього заявлено, що ПФ фінансує 1,5 мільярда гривень для виплат пенсій населенню в серпні 2020 року.

Так, повідомляється, що 4 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 2,7 мільярда гривень. Виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку ", - йдеться в повідомленні.

В Україні в 2021 році можуть запустити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, при якій українцям доведеться віддавати на особистий рахунок частина зарплати, а при виході на пенсію отримати подвійні виплати.

Тим часом, за даними на 1 липня 2020 року, середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).