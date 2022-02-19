Пенсії українським військовим будуть перераховані

На жаль, реформування пенсійного законодавства породило безліч нестиковок в процесах перерахунку пенсій. Більшою мірою це торкнулося тих груп пенсіонерів, які вийшли на пенсію після державної служби. В їхню кількість входять і військові пенсіонери.

Згідно із законодавством України, періоди роботи в цивільних організаціях зараховуються до страхового стажу при призначенні пенсії за віком відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Однак законом не передбачено проведення перерахунків військових пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після звільнення зі служби.

Відомо, що право на перехід на пенсію за віком мають особи, які досягли загальновстановленого пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж.

Так, починаючи з 1 січня 2018 року величина страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зростає щорічно на 1 рік. При цьому особи, які в 2021 році досягають пенсійного віку, мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 28 років.

Ті з осіб, які в 2021 році на час досягнення пенсійного віку не мають необхідного страхового стажу (28 років), отримають право на пенсію:

після досягнення 63 років в період з 1 січня 2024 по 31 грудня 2024 при наявності страхового стажу від 21 до 31 року;

після досягнення 65 років в період з 1 січня 2026 по 31 грудня 2026 при наявності страхового стажу від 15 до 23 років.

При цьому страховий стаж за періоди до 01.01.2004 обчислюється за даними трудової книжки, а з 01.01.2004 - за даними системи персоніфікованого обліку.

Нагадаємо, що перерахунок пенсій торкнеться тих громадян України, які належать до категорії, які втратили працездатність. Тим часом у 2022 році в Міністерстві соціальної політики планують зайнятися підвищенням мінімальної пенсії.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві соцполітики розповіли про проблему, яка станом на зараз існує з перерахунком пенсій для однієї з груп громадян. Йдеться про військових і неможливість перерахунку пенсій. Зокрема, міністр соцполітики вважає, що потрібні кардинальні зміни - виправлення загальної програми виплат.