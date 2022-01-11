Пенсії чорнобильців збільшать, надбавка складе до 3,8 тисячі

11:52 29 квітень Київ, Україна

В Україні ще не всі групи пенсіонерів змогли подолати порушення їхніх конституційних прав. Але, у зв'язку зі світовою увагою до Чорнобиля, пенсіонерам-"чорнобильцям" майже вдалося отримати довгоочікуване підвищення. Так, для людей з першою групою інвалідності підвищення складе близько 3,8 тис. грн. Зараз їхні виплати обмежені законом, що порушує права українців. На такий перерахунок у 2021 році виділять 526,5 млн грн.

Відповідний законопроєкт №4555 у першому читанні 340 голосами підтримали у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту - глава Кабміну Денис Шмигаль.

Як перерахують пенсії:

для людей з першою групою інвалідності - з нинішніх 12 270 до 16 080 гривень

для людей з другою групою інвалідності - з 10 967 до 12 987 гривень

для людей з третьою групою інвалідністю - з 8 129 до 8 917 гривень.

У 2022 році сума додаткових витрат складе 1,1 млрд грн (10-відсоткова індексація), в 2023 році - відповідно 1,2 млрд грн. Пенсію підвищать учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з катастрофою. А також громадянам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій, внаслідок чого отримали інвалідність.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради України, Комітет з питань екологічної політики документ підтримав і рекомендував прийняти його на засіданні парламенту.

Зараз максимальний розмір пенсії для чорнобильців становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (17 690 грн). У той самий час, згідно із законом, їхня виплата повинна становити 5 розмірів мінімальної зарплати (тобто 30 тис. грн). Конституційний Суд виніс вердикт, що таке обмеження незаконне. Тепер же влада хоче збільшити пенсії чорнобильцям.

Уряд створив комісію для визначення даних про заробіток військовослужбовців, які брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС.