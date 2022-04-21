Педагоги не отримають обіцяних підвищень

14:45 25 листопада Київ, Україна

На жаль, педагоги і працівники освіти не отримають підвищення виплат. Плановані виплати повинні були почати свою дію з 01 січня 2021 року, але переносяться на 2022 рік.

Кабінет Міністрів України призупинив до 31.12.2021 року дію постанови №822 від 10.07.2019 (схвалену урядом В. Гройсмана в останні тижні його роботи) «Про оплату праці педагогічних працівників навчальних закладів».

Згідно з рішенням КМУ, до постанови Кабміну 822 від 10.07.2019 року внесли такі зміни: датою підвищення мінімальної зарплати педагога до трьох прожиткових мінімумів стало 1 січня не 2021, а 2022 року.

Зарплата в три прожиткових мінімуми для працездатних осіб на 1 січня 2022 дорівнює 7443 гривням.

Зараз чимало працівників державних/комунальних навчальних закладів - особливо в системі дошкільної - отримують мінімальну місячну ставку, або менше її при навантаженні, меншому за педставку (частка мінімальної зарплати або мінімальна погодинна плата).

Це рішення не впливає на підвищення зарплат педагогам за іншими програмами чиновників. Так, в проєкт Державного бюджету України на 2021 передбачено, що посадові оклади в бюджетній сфері (а отже, і у працівників освіти) отримають інфляційну індексацію: з 1 січня 2021 - плюс 20%, з 1 липня - ще плюс 8,3%. Втім, цей проєкт бюджету теж може бути переглянутий і урізаний.