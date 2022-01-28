ПАТ «Центренерго» відзвітувало за I квартал 2021 року

Офіційно зафіксовані декларації ПАТ «Центренерго» свідчать про збитки. Уже в поточному році підприємство має 794,7 млн грн збитку і це тільки за I квартал. Для порівняння - I квартал 2020 року відзначився сумою значно меншою - 163 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2,98 млрд грн (за І квартал 2020 року - 4,27 млрд грн), тоді як собівартість реалізованої продукції - 3,64 млрд грн (за І квартал 2020 року - 4,32 млрд грн). На кінець березня активи «Центренерго» становили 9,87 млрд грн (на початок року - 10,57 млрд грн), у т.ч. основні засоби - 4,82 млрд грн, дебіторська заборгованість - 2,33 млрд грн. Заборгованість самого «Центренерго» за товари, роботи, послуги - 4,32 млрд грн (на початок року - 3,23 млрд грн), за отриманими авансами - 451 млн грн (на початок року - 1,23 млрд грн). Довгострокові забезпечення - 929,2 млн грн (на початок року - 937,3 млн грн).

«Центренерго» за підсумками 2020 року звітувало про прибуток 61,15 млн грн (за 2019 рік був збиток 1,98 млрд грн). Дохід компанії від реалізації продукції в минулому році збільшився до 20,58 млрд грн (з 15,13 млрд грн в 2019 році).

У першій половині березня «Центренерго» повідомляло, що заявлений за 2020 рік прибуток може перетворитися на збиток через виявлений «сумнівний контракт» з компанією «Юнайтед Енерджі» з орбіти Ігоря Коломойського.