Великодні свята: як виростуть ціни в Україні

Українці звикли до зростання цін. Останнім часом в країні зросли ціни на паливо, комунальні послуги, трапилася емісія гривні. Державна служба статистики і Національний банк також опублікували невтішний економічний прогноз про зростання цін перед Великодніми святами.

Аналітики і економісти відзначають, що зростання цін на продукти продовжиться і в травні, і в наступні місяці. Відповідно, подорожчає і "великодній кошик".

За прогнозами економістів, в короткостроковій перспективі цифри на продуктових цінниках будуть рости, хоча вже без стрімких стрибків. З огляду на передсвятковий попит, вартість основних виробів "великоднього кошика" може збільшитися ще приблизно на 10-15%.

Виходячи з середніх цін станом на кінець березня, скромний "великодній кошик" обійдеться майже в 850 грн:

паска (1 кг) - 124 грн,

ковбаса копчена (0,5 кг) - 194 грн,

буженина (0,5 кг) - 115 грн,

сало (0,5 кг) - 65 грн,

твердий сир (0,5 кг) - 118 грн,

вершкове масло (0,5 кг) - 105 грн,

сир (0,5 кг) -76 грн,

яйця (10 шт.) - 39 грн.

При наповненні "святкового кошика" іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.

"Є сезонний фактор, який повинен сприяти тому, що влітку і восени ціни на продукти можуть дещо знизитися. Наприклад, в цьому році має бути кращий урожай зернових, фруктів і овочів, погодні умови поки сприятливі. Поки є підстави вважати, що пропозиція буде більше, а це теж може вплинути на деяке зниження вартості деяких категорій продуктів", - додав економічний експерт Борис Кушнір.

Ближче до липня проясниться тенденція цін зернових, від яких залежить вартість низки категорій продуктів, зокрема, яєць і виробів з м'яса, молока, борошна.