Великодні свята: як виростуть ціни в Україні

Українці звикли до зростання цін. Останнім часом в країні зросли ціни на паливо, комунальні послуги, трапилася емісія гривні. Державна служба статистики і Національний банк також опублікували невтішний економічний прогноз про зростання цін перед Великодніми святами.
Аналітики і економісти відзначають, що зростання цін на продукти продовжиться і в травні, і в наступні місяці. Відповідно, подорожчає і "великодній кошик".
За прогнозами економістів, в короткостроковій перспективі цифри на продуктових цінниках будуть рости, хоча вже без стрімких стрибків. З огляду на передсвятковий попит, вартість основних виробів "великоднього кошика" може збільшитися ще приблизно на 10-15%.
Виходячи з середніх цін станом на кінець березня, скромний "великодній кошик" обійдеться майже в 850 грн:
- паска (1 кг) - 124 грн,
- ковбаса копчена (0,5 кг) - 194 грн,
- буженина (0,5 кг) - 115 грн,
- сало (0,5 кг) - 65 грн,
- твердий сир (0,5 кг) - 118 грн,
- вершкове масло (0,5 кг) - 105 грн,
- сир (0,5 кг) -76 грн,
- яйця (10 шт.) - 39 грн.
При наповненні "святкового кошика" іншими, неосновними складовими, наприклад, зеленню, фруктами, солодощами, вином, його вартість може становити приблизно 1 тис. грн.
Ближче до липня проясниться тенденція цін зернових, від яких залежить вартість низки категорій продуктів, зокрема, яєць і виробів з м'яса, молока, борошна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі