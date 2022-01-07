Великодній кошик в цьому році подорожчав на 25%

10:42 26 квітень Київ, Україна

За традицією, що склалася на Великодні свята, українці закуповують масу продовольчих товарів. Кожна православна людина збирає в свій кошик певний набір продуктів. Вартість такого Великоднього кошика в Україні збільшилася аж на 25% в порівнянні з минулим роком. В середньому доведеться заплатити 780 грн.

Відзначимо, що ціни помітно відрізняються в різних областях - більше за традиційний набір продуктів доведеться викласти в Києві, найменше - в Тернополі і західних регіонах.

"Наприклад, домашня ковбаса по Україні подорожчала в середньому на 10%, а в Києві - на 30% і, може, навіть більше", - сказав директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Так, в Києві такий Великодній кошик коштує 690 грн, в Харкові - 460 грн, у Львові - в 514 грн. Відзначається подорожчання яєць. У столиці та Харкові вони коштують від 35 грн за десяток, а у Львові можна знайти дешевше - від 29,90 грн.

"У минулому році, наприклад, ціни на зерно зросли в 1,5 раза. А зерно продукує ціни і на всі інші продукти - на м'ясо, на яйця. Найбільше подорожчали саме яйця в цьому кошику - десь в два рази, в 1,9 раза. На другому місці тверді сири - 1,6 раза. На третьому - м'ясні продукти", - додав Лупенко.

Раніше стало відомо, що в Україні зростання цін з квітня до червня складе не більше 2%. Це вдвічі нижче, ніж за попередні два місяці. Крім того, найближчим часом очікується здешевлення борщового набору.

Гречка за рік подорожчала на 34,4% і коштує близько 32-50 грн за кг, в залежності від виробника. При цьому ціни продовжать збільшуватися і до кінця 2021-го.

В Україні ціни на соняшникову олію знизяться тільки у вересні. Однак при цьому вартість не дійде до відміток в 30 грн за літр, як це було на початку 2021-го. На цей момент літр олії обходиться приблизно в 60 грн.

Цукор, що подорожчав рекордно, більше рости в ціні не буде, а за прогнозами експертів, до червня навіть подешевшає. Це станеться швидше і відчутніше в разі тимчасового, до 1 вересня, обнулення нині чинного 50% імпортного мита, що пропонують зробити владі.