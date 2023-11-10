Партнерство для енергетичного майбутнього: Україна та Світовий банк обговорили спільні проєкти

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Вашингтона провів зустріч із віцепрезиденткою Світового банку регіону Європи та Центральної Азії Антонелою Бассані та регіональним директором Східної Європи Арупом Банерджі. Зокрема, сторони обговорили співпрацю щодо відновлення енергозабезпечення України в зимовий період та постачання енергетичних ресурсів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Також було обговорено реалізацію проєктів для посилення системи передачі електроенергії та встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго".
У Міненерго додали, що також було обговорено важливість продовження співпраці та подальші кроки щодо залучення приватного сектору та капіталу до проєктів з децентралізації генерації, посилення стійкості енергосистеми та зміцнення енергетичної безпеки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі