Партнерство для енергетичного майбутнього: Україна та Світовий банк обговорили спільні проєкти

15:47 10 листопада Київ, Україна

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України. Також було обговорено реалізацію проєктів для посилення системи передачі електроенергії та встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго". Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Вашингтона провів зустріч із віцепрезиденткою Світового банку регіону Європи та Центральної Азії Антонелою Бассані та регіональним директором Східної Європи Арупом Банерджі. Зокрема, сторони обговорили співпрацю щодо відновлення енергозабезпечення України в зимовий період та постачання енергетичних ресурсів.

"Ми дякуємо Світовому банку за багаторічну співпрацю та успішну реалізацію проєктів, спрямованих на розвиток української енергетики та інтеграцію нашої енергосистеми з європейською. В результаті ми постали перед новими викликами, які вимагають не просто відновлення, а й модернізації українського енергосектору із впровадженням найсучасніших технологій, ми зможемо досягти значних успіхів у цьому напрямку за підтримки Світового банку", - сказав Галущенко.

У Міненерго додали, що також було обговорено важливість продовження співпраці та подальші кроки щодо залучення приватного сектору та капіталу до проєктів з децентралізації генерації, посилення стійкості енергосистеми та зміцнення енергетичної безпеки.