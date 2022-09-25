Парламентарії запропонували знизити ПДВ для аграріїв до 14%

15:06 23 червня Київ, Україна

Народні депутати з різних фракцій (більшість з "Слуги народу") пропонують знизити податок на додану вартість для аграрного сектора з 20% до 14%.

Про це йдеться в законопроекті №3656, текст якого оприлюднений на сайті парламенту.

Відзначається, що законопроект не призведе до втрат бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому споживачу, який є фактичним платником ПДВ.

Відзначається, від зниження ставки ПДВ виграють не тільки сільгоспвиробники, але і переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них переміщається з дати оплати сировини на дату оплати зобов'язань за операціями з реалізації продуктів її переробки. Відстрочка мінімум на 30 днів (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

"При зниженні ставки ПДВ за операціями з реалізації зернових і олійних культур пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам таких зернових та експортерам продуктів їх переробки. Тобто, в рази знижуються витрати бюджету і ризики втрат, пов'язаних з шахрайством з ПДВ і застосуванням так званих "скруток", оскільки різко знижується ефективність таких шахрайських схем ", - наголошується в пояснювальній записці.

Депутати пропонують доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу новим підпунктом "г", яким встановити ставку ПДВ у розмірі 14% за операціями з поставки на митній території України та ввезення

на митну територію України сільськогосподарської продукції за класифікаторами: 0102 (Велика рогата худоба, жива); 0103 (Свині, живі) 1001 (Пшениця), 1002 (Жито), 1003 (ячмінь), 1004 (Овес), 1005 (Кукурудза), тисяча двісті один (Соевi боби), 1204 00 (Насіння льону), 1205 (Семена свірiпи і ріпаку), 1206 00 (Насіння соняшнику), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур), 1212 91 (Цукровий буряк).