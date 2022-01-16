Парламентарі мають намір удосконалити роботу АМКУ

Вдосконалення роботи Антимонопольного комітету. Це питання, яке Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.
Там заявили, що вже розроблено відповідний законопроєкт, повністю узгоджений із міжнародними експертами. Тому найближчим часом активно розпочнеться внесення змін до антимонопольного законодавства.
Водночас у парламенті наголосили, що АМКУ не вистачає кращого інструментарію в роботі, зокрема, через функціонування системи державних закупівель та появу на порядку денному питання про деолігархізацію.
А тому потрібно провести системні зміни у роботі відомства.
Раніше кількість скарг на державні закупівлі в Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2021 році стрімко збільшилася.
На момент листопада 2021 року таких скарг налічувалося 13 тисяч, тоді як роком раніше їхня кількість ледь досягала 11,5 тисячі.
Там заявили, що вже розроблено відповідний законопроєкт, повністю узгоджений із міжнародними експертами. Тому найближчим часом активно розпочнеться внесення змін до антимонопольного законодавства.
Водночас у парламенті наголосили, що АМКУ не вистачає кращого інструментарію в роботі, зокрема, через функціонування системи державних закупівель та появу на порядку денному питання про деолігархізацію.
А тому потрібно провести системні зміни у роботі відомства.
Раніше кількість скарг на державні закупівлі в Антимонопольний комітет України (АМКУ) у 2021 році стрімко збільшилася.
На момент листопада 2021 року таких скарг налічувалося 13 тисяч, тоді як роком раніше їхня кількість ледь досягала 11,5 тисячі.
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