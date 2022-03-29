ПАТ "Волиньгаз" Фірташа виграло суд і підтвердило законність володіння газопроводом

Генеральний прокурор не отримав задоволення за позовом, який був пред'явлений компанії Дмитра Фірташа. Верховний Суд України розглядав позов проти ПАТ "Волиньгаз". Його суть - визнання незаконною передачу Волиньгазу газорозподільної системи.

Заступник генпрокурора вимагав повернути Україні газорозподільну систему, яку Волиньгаз отримав за договором з Міністерством енергетики у 2012 році. Відзначається, що він подавав позов в інтересах Фонду держмайна і вимагав стягнення з компанії 117,8 млн грн. Заступник генпрокурора вважав договір незаконним, тому що нібито тільки ФДМ мав право розпоряджатися цим держмайном, а не Кабмін або Міненерго.

Суд прийшов до висновку, що "доводи, наведені прокурором у клопотанні, не є переконливими, доречними і достатніми".

Згідно з рішенням суду, постановою Кабміну саме Міненерго мало право укладати договори з компаніями в сфері розподілу газу. Таким чином касацію заступника генпрокурора залишили без задоволення.