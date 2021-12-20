ПАТ Укрзалізниця реструктуризувала виплату $ 200 млн боргу Ощадбанку

Свій борг українській філії російського Ощадбанку в $ 200 млн залізнична держкомпанія ПАТ Укрзалізниця змушена була реструктуризувати.

Згідно з умовами кредитного договору, вся сума боргу повинна бути виплачена до 31 липня.

Відповідно до угод, підписаних минулого тижня, УЗ отримала від банку відстрочку виплат строком на три роки.

Договір реструктуризації передбачає можливість дострокового погашення боргу. Вступ договору в силу очікується після прийняття відповідного рішення Національним банком України.

В якості причини відстрочки вказується негативний вплив епідемії коронавируса на операційну діяльність Укрзалізниці.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця зняла частину обмежень для пасажирів. З 16 липня компанія почала продавати квитки на 100% місць в пасажирських вагонах.