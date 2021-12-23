ПАТ «Донецькоблгаз» припинило роботу через порушення договору

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), винесла рішення анулювати ліцензію ПАТ «Донецькоблгаз» з 1 серпня 2021 року. Причиною стали непоодинокі порушення законодавства, а також договорів з поставки газу.

Рішення прийняте за результатами перевірки, проведеної НКРЕКП на прохання «Оператора газотранспортної системи України». Фахівці встановили, що «Донецькоблгаз» протягом минулого року двічі не виконав умови договору з транспортування газу, укладеного з «Оператором ГТС» в частині оплати вартості добових небалансів за газові місяці в жовтні, листопаді та грудні 2020-го.

У підсумку - борг «Донецькоблгаза» станом на 16.03.2021 року за врегулювання добових небалансів досяг майже 354 млн грн з ПДВ (близько 87% від загальної вартості). Як відзначили в НКРЕКП, «Донецькоблгаз» не просто повторно порушив умови ліцензії, а зробив диверсію проти споживачів і країни: в березні підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго, незважаючи на чітку позицію НАК «Нафтогаз України» про неприпустимість цього.

Міненерго, Фонд держмайна, «Нафтогаз», як власники 38% акцій цього підприємства, повинні визначити, якій компанії передадуть ці мережі. НКРЕКП до 1 серпня видасть ліцензію новому підприємству.