Пандемія прискорила зростання цін на житло в Україні

19:02 05 серпня Київ, Україна

Згідно з аналізом ринку нерухомості Києва, Львова , Одеси, Харкова та Дніпра, ціни на нерухомість в середньому зросли на 17,3%.

Про це повідомляють аналітики компанії OLX.

Вторинний фонд

Квартири, побудовані до 2011 року, дорожчали повільніше, але стабільно. Навіть в розпал першого локдауну - в травні 2020-го - ціни виросли в середньому на 1,5% в порівнянні з січнем. Серед міст-мільйонників дешевше стали лише трикімнатні квартири в Одесі, але і там ціни впали менш ніж на $1 тис. від загальної вартості об'єкта.



Всього за 1,5 року ціни на однокімнатні квартири в Києві збільшилися на 17% (до $41 тис. в середньому.), двокімнатні - на 18% (до $59 тис.), трикімнатні - на 23% (до $83,3 тис.).



Ціни на квартири в Дніпрі і Харкові росли швидше, ніж в Одесі та Львові. Нерухомість в Дніпрі подорожчала приблизно на 30%, в Харкові - на 21%, в Одесі - на 3,7%, у Львові - на 8%.



Будинки, побудовані після 2011 року

Новобудови також активно дорожчають. Наприклад, в Києві в червні-липні ціни на них зросли на 6,5%, в Харкові - на 9,3%. У Дніпрі ринок трохи просів. У Львові та Одесі вартість на таке житло в цьому сезоні піднімається не дуже активно.



В цілому за півтора року в Києві усереднені ціни на однокімнатні квартири в нових будинках зросли на 22% (до $73 тис.), двокімнатні - на 21% (до $118,4 тис.), трикімнатні - на 22,5% (до $190 тис.).



У Дніпрі квартири в нових будинках подорожчали в середньому на 19%, в Харкові - на 21%, в Одесі - на 13%, у Львові - на 9%.



На етапі будівництва

Сегмент цього ринку нерухомості в результаті викликаної пандемією кризи постраждав найбільше. Ціни у Львові і Харкові за півтора року так і не повернулися до докарантинних показників. У Києві, після короткострокового падіння на 3% в травні 2020-го, ціни на таку нерухомість злетіли.



Однокімнатні квартири в Києві подорожчали на 27% (до $50,5 тис.), двокімнатні - на 28% (до $72,5 тис.), трикімнатні - на 42% (до $100 тис.)



У Дніпрі та Львові ціни на квартири в будинках на етапі будівництва зросли в середньому на 13%, в Одесі - на 18%, а в Харкові - впали на 17%.