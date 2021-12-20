«Пакет малюка» буде коштувати 5763 грн

Народні депутати України затвердили нову вартість «пакету малюка». Тепер вона становить рівно три прожиткові мінімуми. На думку чиновників - це посприяє підтримці молодих мам і малюків.

Прийнятий Верховною Радою закон «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакет малюка» (проєкт №5064) вже знаходиться на підписі у президента.

Тому, як тільки глава держави підпише ці зміни, дитячий набір коштуватиме 5763 грн, а до кінця року його вартість виросте до 6300 грн. Нардепи прогнозують, що реалізація положень закону, згідно з яким визначення розміру одноразової натуральної допомоги на рівні 3-х прожиткових мінімумів для дітей до 6 років може привести до зменшення вартості «пакеті малюка». Втім, це, в свою чергу, призведе до скорочення витрат з держбюджету.

А ось електронний аукціон Prozorro, через який можна закуповувати товари для «пакету малюка», буде сприяти зниженню кінцевої ціни, однак це не матиме ніякого негативного впливу на якість товарів. Тому що вона вказана в технічних вимогах тендерної документації.