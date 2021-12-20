Падіння української економіки - що чекати?

18:43 14 липень Київ, Україна

Падіння економіки України в 2020 році може скласти 7 або 7,5% ВВП. Про це повідомив експерт з економічних питань Олег Пендзин. «На сьогоднішній момент курс гривні не відповідає фактичному стану справ в економіці. У нас падає ВВП на 5,5% за перше півріччя, а курс гривні зміцнюється. Логічно було б сьогодні опустити курс гривні до тієї цифри, яка відповідає цифрі, закладеної в держбюджет - 29 гривень », - сказав Про. Пендзин. За словами експерта, він не очікує значного зростання інфляції.

«Ми будемо орієнтуватися на європейські ціни. Там сьогодні більш-менш стабільна ситуація. Через ослаблення курсу гривні у нас буде інфляція до 10%. Хоча 9% інфляції закладено в держбюджет. Виробництво продовжить падати, але все не так страшно, як кажуть деякі експерти. Дефолту не варто очікувати. Швидше за все, в цьому році економіка впаде на 7-7,5%. Все залежить від того, наскільки будуть осудними дії влади », - резюмував О. Пендзин.

Нагадаємо, Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче призведе до цих наслідків.