Падіння української економіки - що чекати?

Падіння економіки України в 2020 році може скласти 7 або 7,5% ВВП. Про це повідомив експерт з економічних питань Олег Пендзин. «На сьогоднішній момент курс гривні не відповідає фактичному стану справ в економіці. У нас падає ВВП на 5,5% за перше півріччя, а курс гривні зміцнюється. Логічно було б сьогодні опустити курс гривні до тієї цифри, яка відповідає цифрі, закладеної в держбюджет - 29 гривень », - сказав Про. Пендзин. За словами експерта, він не очікує значного зростання інфляції.
Нагадаємо, Партія "Слуга народу" і її парламентська фракція готові взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні. Додаткова емісія гривні неминуче призведе до цих наслідків.
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