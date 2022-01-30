Овочі в Україні почали дешевшати

17:30 11 травень Київ, Україна

Овочева продукція в Україні почала дешевшати. Це безпосередньо пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку. Так, після великодніх свят знизилася ціна на молоду картоплю, капусту, редис, моркву. Наші журналісти зібрали дані про ціни.



Так на найбільш гуртовому фермерському ринку півдня України «Неждана», що в селі Великі Копані Херсонської області, ранню картоплю продають від 25 до 35 грн/кг, тоді як 7 травня ціни на неї починалися від 35 і досягали 50 грн/кг. Молода капуста продається по 12-14 грн/кг, тоді як 4 дні тому - по 15-17 грн/кг. Пекінська капуста за цей час подешевшала з 9-10 грн/кг до 8 грн/кг.









Молода морква ще 5 травня коштувала 70 грн/кг, тоді як сьогодні - 45 грн/кг. Молодий буряк за цей час подешевшав з 50 до 40 грн/кг. Редис за ці дні подешевшав з 15-18 грн/кг до 10-14 грн/кг. Ціни на огірок залишилися на колишньому рівні - 17 грн/кг. Томати пропонують від 22 до 45 грн/кг.



Також тримаються ціни на овочі осіннього врожаю. Якісну ріпчасту цибулю продають від 5,5 до 7 грн/кг, буряк і моркву - по 7-10 грн/кг, картоплю - по 8-10 грн/кг.