Овочі в Україні - вартість стрімко падає

07:58 30 вересень Київ, Україна

Українська економіка переживає кризу, що безпосередньо впливає на вартість продуктів і послуг в країні. Експерти відзначають падіння вартості декількох видів продукції агрокомплексу.

В Україні спостерігається масовий спад цін на овочі. За припущеннями експертів, надалі вартість деяких видів товарів може впасти ще більше від поточного значення. Як свідчать дані з боку Державної служби статистики України, зараз на українських ринках можна купити гуртом картоплю за ціною 6 гривень за кілограм.

За капусту потрібно віддати ще менше - 5 грн за кілограм, а цибуля буде коштувати приблизно 3,5 гривні за кіло. Цікаво, що раніше ціна на останню становила близько 8 грн. Іншими словами, за рік цибуля в Україні стала дешевшою на 43%.

Вартість картоплі стала меншою на 33%, а ціна на моркву в середньому піднялася на 8%. Правда, зараз на ринку овоч можна купити навіть дешевше.

Раніше в Україні стали дорожчати фрукти. У липні поточного року ціни підвищилися замість того, щоб йти вниз, що традиційно для літнього часу.

У такій ситуації звинувачують погоду та клімат. Зокрема, весна 2020 року не сприяла гарному врожаю, а частина його була взагалі втрачена.